خالد الصاوى يستعد لـ«ليالينا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الممثل المصري خالد الصاوى، على مسلسل ” ليالينا”، والذي من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2020، ليجسد شخصية جراند خلال الأحداث، بمشاركة الفنانة غادة عادل وإياد نصار.

والمسلسل، الجديد من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، حيث انتهى القائمون على العمل اختيار معظم الأبطال الذين يشاركون معهم فى المسلسل ويقيمون الأدوار الرئيسية للعمل.

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والمسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الخارجية، يوم الأربعاء 22 يناير.

مسلسل “ليالينا” هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل “بحر” للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ومن ناحية أخرى يشارك خالد الصاوى فى بطولة مسلسل ” القاهرة كابول”، مع الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.