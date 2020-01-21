أول تعليق لأحلام بعد تخصيص ليلة باسمها في ختام موسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها الشديدة بتخصيص ليلة تحمل اسمها في ختام موسم الرياض.

أحلام نشرت صورة لبوستر الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” تكليف وتشريف ان تكون لي ليله منفرده وتحمل اسمي ‫#احلام وفي ختام موسم الرياض”.

وأضافت: “شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ ‫#ليلة_فنانة_العرب انتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت ‫#احلام #بنت_زايد”.

الفنانة الإماراتية تابعت: “موعدكم يوم الجمعة 24 يناير في الليله الجماهيريه المنتظرة .. ختامها مسك مع ‫#احلام”.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة قد أشعلا مؤخرا حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي.

وشارك راغب وأحلام الغناء نجوم مرحلة النهائيات من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، وإبراهيم مشولى، وسندي لطي، وميشيل شلهوب، ويمان الحاج، ورباب ناجد.

وقد افتتح الحفل نجوم The Voice، والذين قدموا مجموعة أغاني أشعلت حماس الجمهور بشكل كبير، وعند تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتلى المسرح الفنان اللبناني راغب علامة على أنغام أغنية “قلبي عشقها” و”سر حبي”.

راغب شارك الغناء مع مواهب فريقه خاصة الفائز بالقب مهدي عياشي، وبعد أن أنهى وصلته الغنائية، قام بتقديم الفنانة أحلام الى الجمهور، وتغزل بأناقتها وجمالها.

الفنانة الإماراتية أشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: “تدري ليش أزعل عليك”، و”يا دار”، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.