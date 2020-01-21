وفاة مطرب أمريكي على خشبة المسرح

الثلاثاء 21 يناير 2020

توفي المغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ديفيد أولني، عن عمر يناهز 71 عاما على خشبة المسرح أثناء عرض غنائي في ولاية فلوريدا الأحد.



وأصيب أولني، بنوبة قلبية واضحة خلال أدائه في مهرجان "30 إيه" لمؤلفي الأغاني في سانتا روزا بيتش، وفقًا لبيان على موقعه على الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وكتب زميله المغني وكاتب الأغاني سكوت ميلر، الذي كان يؤدي مع أولني، عبر "فيسبوك": "كان ديفيد يعزف أغنية عندما توقف فجأة عن العزف، وقال: أنا آسف ووضع ذقنه على صدره".

وأضاف: "لم يسقط جيتاره مطلقًا أو يسقط عن مقعده. لقد كان (الأمر) يسيرا ولطيفًا بقدر ما كان".

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بدروها قالت إيمي ريجبي وهي مطربة وكاتبة أغاني أخرى، كانت على المسرح مع أولني آنذاك: "كان لا يزال يجلس منتصبا على جيتاره وهو يرتدي أروع قبعة وسترة من جلد الغزال الجميل".

وكتبت على "فيسبوك": "أريد فقط أن تكون الصورة لطيفة وكريمة كما كانت، لأنه يظهر في البداية وكأنه كان يتوقف لحظة فقط".

وأشارت ريجبي إلى أن الأطباء الحاضرين بين الجمهور حاولوا إنعاش أولني حتى وصل الأطباء إلى الموقع، لكنه كان قد رحل.

وأصبح أولني، وهو من مواليد لينكولن بولاية رود آيلاند، جزءًا رئيسيًا من المشهد الموسيقي الشعبي في ناشفيل بعد انتقاله هناك عام 1973، وأنتج أكثر من 20 ألبومًا منفردًا وسافر إلى عالم صناعة الموسيقى.

وقال البيان الذي نشر على موقعه، إن أولني خلف روائه زوجته ريجين وطفليهما، ردينج وليليان و"مجتمعا موسيقيا مدمرا".