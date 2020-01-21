القاهرة - لايف ستايل
حصد الممثل الشهير خواكين فينيكس، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم الدراما والجريمة "Joker".
وتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. وقام الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.
وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورجان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرون.
وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.
قد يهمك أيضا:
أبرز 8 معلومات عن بطل فيلم “الجوكر” خواكين فينيكس
خواكين فينيكس يؤكد استعداده لعمل سلسلة عن شخصية الجوكر
كانت هذه تفاصيل خبر خواكين فينيكس أفضل ممثل عن "Joker" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.