خواكين فينيكس أفضل ممثل عن "Joker"

حصد الممثل الشهير خواكين فينيكس، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم الدراما والجريمة "Joker".

وتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. وقام الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.

وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورجان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرون.

وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

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