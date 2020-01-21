شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا ملاح سكرتيرة تحوم حولها الشكوك فى "الأخ الكبير" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة رانيا ملاح فى بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب، والذى يتم تصويره حالياً بالتزامن مع عرضه على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، حيث تظهر رانيا فى النصف الثانى من أحداث العمل بشخصية "سكرتيرة" ايهاب فهمى، وتبدو غامضة حيث تحوم الشكوك حولها طوال الوقت، وما هو الطرف الذى تلعب لحسابه حتى يتم الكشف فى النهاية عن هذا الشخص.



رانيا ملاح

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمر عبد العزيز، أحمد امام، محسن منصور وحمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

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ويعد "الأخ الكبير" العمل الثانى الذى تتعاون فيه مع محمد رجب بعد فيلم "الخلبوص" قبل 5 سنوات والذى أخرجه اسماعيل فاروق أيضاً، حيث شارك فى بطولته ايمان العاصى، وإيناس كامل، وميريهان حسين وسامية الطرابلسى، وملك قورة، ومحمد سليمان، وسلوى عثمان وعلاء زينهم وتأليف محمد سمير مبروك، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في مجال التصوير، ومتعدد العلاقات النسائية، ويتورط في العديد من المشاكل مع أربع بنات في رحلة بحثه عن فتاة الأحلام المثالية التي تصلح لتكون شريكة حياته.



الفنانة رانيا ملاح

وعرض لرانيا ملاح مؤخراً مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" على منصة watch it الرقمية من 13 حلقة، حيث تجسد شخصية سكرتيرة "حشمت" رئيس "البيت الأبيض" الأمريكى الذى يقدم دوره الفنان بيومى فؤاد، والعمل تأليف محمد الشواف، ومن إخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى بطولته هبة عبد الغنى، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.



رانيا ملاح