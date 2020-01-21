شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يبرز لقاء ”الخليج 365” مع الفنان يوسف فوزى: محترم وابن أصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان القدير صلاح عبد الله، نشر فيديو الخليج 365 الذى انفرد به بلقاء الفنان يوسف فوزى، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، متمنيا أن يمن الله عليه بالشفاء، ذاكرا أحد المواقف الإنسانية له خلال تصوير مسلسل الملك فاروق.

وأعاد الفنان القدير إعادة نشر انفراد الخليج 365 بلقاء الفنان الكبير يوسف فوزى، صحبها بتعليق: "ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يا ابن الناس يا ابن الأصول يا مثقف، بجد مش هنسى إنك فى مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها"، مخاطبا جمهوره: "أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقاً وفناً، يوسف فوزى".



الفنان صلاح عبد الله

وكان الفنان المعتزل يوسف فوزى، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتنى خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمرى كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فى الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن يكون عمرهم كبر، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا فى مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة".

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وتابع: طلو اتعملى حاجة مخصوصة حتى مش هوافق، أنا حتى الآن بيجيلى كوابيس إن معايا سيناريو وضاع منى أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد، والكوابيس دى بتجيلى من يوم إصابتى بمرض الشلل الرعاش".

وأشار فوزى إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية ولكنها أدوار صغيرة جدا، وأجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وفى الغالب أقابل صديق عمرى الذى كان معى منذ الدراسة يعنى حاليا أعرفه من 60 عاما، وكنا نسكن فى شارع واحد فى جاردن سيتى، وكل يوم جمعة نتقابل ونجلس سويا، أما بالنسبة لأصدقاء الوسط الفنى فجميعهم لهم الخير عليا فنيا وكلهم قريبين منى ومش حابب الصورة دى تتغير".

ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".