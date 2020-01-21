شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد تامر حسنى على حلا شيحا بعدما وصفته بالإنسان البسيط والمتواضع للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بمدح الفنانة حلال شيحا، بعد أن وصفته بأنه إنسان بسيط ومتواضع للغاية وجدع وأخ وصديق للعمر، ورد عليها بأنها إنسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية وتستاهل كل خير، مشيدا بعملها الرائع فى فيلمهما الجديد "مش أنا".

وقال حسنى عبر حسابه على انستجرام: "يا حلا ربنا يخليكى، ايه الكلام الجميل دا، انتى اللى إنسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية وتستاهلى كل خير عشان قلبك نضيف، ويا رب أصدقاء وأخوات طول العمر".

وتابع تامر: "انتى عاملة شغل رائع فعلاً فى فيلم (مش أنا).. ربنا يوفقك يا رب".



تامر حسنى

وكانت الفنانة حلا شيحا، أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنان تامر حسنى، فى فيلمهما الجديد "مش أنا"، مؤكدة أنه إنسان بسيط ومتواضع للغاية وجدع وأخ وصديق للعمر.

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ونشرت حلا، صورة لها مع تامر من كواليس الفيلم الجديد، صحبتها بتعليق: "مش كل يوم فى حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة فى حياتنا، تامر حسنى من الناس دى، لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائى وجدع وأخ وصديق، فرحانة اننا بنشتغل سوا فى عمل جمعنا، وسعيدة أكتر انى عرفت إنسان صديق وأخ للعمر".

وتجسد شيحة دور رسامة خلال أحداث فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية معه، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يذكر أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.