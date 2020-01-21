شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الحرب والدراما 1917 يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الحرب 1917 إلى 84 مليون و 656 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 10 يناير الجارى في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد حقق الفيلم 37 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم، وأنقسمت الإيرادات بين 60 مليون و 856 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 23 مليون و 800 الف في دور العرض حول العالم.

يذكر أن فيلم الدراما والحرب 1917، تراوحت تكلفة ميزانيته بين 90 إلى 100 مليون دولار أمريكى، والذى يقترب من تحقيقها، بالإضافة إلى ذلك كان قد فاز الفيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، كما ظهر اسمه في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار 2020، لـ 11 فئة من الجائزة، منهم افضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل مؤثرات بصرية.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.