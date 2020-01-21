شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: اختيارى فى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية مسئولية كبيرة ومهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة جميلة عوض، عن سعادتها باختيارها أحد أعضاء لجنة التحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم لبقصير فى دورته السادسة، مؤكدة أنها مسئولية كبيرة ومهمة لها وتتمنى أن تكون على قدرها.

وقالت جميلة، عبر حسابها على انستجرام: "سعيدة باختيارى كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الـ6، ودى مسئولية كبيرة ومهمه جدا بالنسبالى أتمنى أكون قدها، ومتحمسة أشوف أفلام جديدة بأفكار مختلفة وأكيد مواهب كبيرة".



جميلة عوض

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة التحكيم الرسمية، التى سوف تمارس عملها فى مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة التى تقام فى الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى، وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبرات المصرية والعربية وتتكون من الممثل المصرى عمرو عابد، المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، مدير مهرجان الفيلم العربى بروتردام روش عبد الفتاح والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

يذكر أن جميلة عوض، يعرض لها حاليا فيلم بنات ثانوى، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الشباب بجانب جميلة عوض، أبرزهم محمد الشرنوبى، هنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، محمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

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وقد طرح فى السينمات بدءا من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائى، من إخراج محمود كامل، ونال الفيلم إشادات كبيرة منذ العرض الخاص الذى أقيم بحضور أبطاله، فضلا عن حضور بعض الممثلين لتهنئة زملائهم، بجانب المنتج أحمد السبكى.