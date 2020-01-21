شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة جديدة من لقاء الخميسى: الحياة رحلة صعبة ومكسبها الرضا والسمو بالذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الفنانة لقاء الخميسى، الحياة بأنها رحلة الوعى، نمر بها بتجارب كثيرة، وأنها تجربة فريدة من نوعها ومكسبها الحقيقى هى الرضا والسمو بالذات الإنسانية، ️ونحاول الوصول بها للراحة والمحبة والرضا والكمال.





وقالت لقاء عبر حسابها على انستجرام: "الحياة، هى مراحل بنعدى بيها، فيها تجارب كتير وفوق وتحت، بنحب ونتوجع ونغلط ونندم فنرجع للصح، بنقع وبعدين نرجع نقف ونكمل، بنختار مرة واتنين وميه وكل مرة بنتحمل فيها تمن اختياراتنا، بنتقدم خطوة لقدام فى الوصول للأمان النفسى".

وأضافت لقاء: "هى رحلة بنحاول نوصل بيها للراحة والمحبة والرضا والكمال، رحلة صعبة بس ممتعة بكل ما فيها، تجربة فريدة من نوعها ومكسبها الحقيقى هى الرضا والسمو بالذات الإنسانية، الحياة رحلة الوعى".



لقاء الخميسى

يشار أن لقاء الخميسى، تشارك حاليا فى تصوير فيلمها الجديد "للبنات فقط"، تجسد فيه شخصية "ورد" التى تعمل بائعة فى محل ملابس، وتمر بظروف صعبة تحدث لها بعد وفاة والدها، حيث يناقش قضية نسائية كبيرة تخص السيدات، ومن المقرر مشاركة الفيلم فى عدد من المهرجانات المحلية والعالمية، ويشارك فى بطولته بجانب لقاء كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم ومن تأليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى.

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من ناحية أخرى، طالبت الفنانة لقاء الخميسى الاهتمام بالأفلام التى تبرز الجمال فى المجتمع المصرى من دون القبح أو تقديم سلبيات الواقع فى الأعمال الفنية، وقالت الخميسى إنها ليست ضد الأفلام التى تنقل من الواقع، ولكن يجب التوازن ما بين القبح والجمال حتى فى أعمالنا الفنية، مشددة على ضرورة أن تكون هناك أفلام تبرز جمال الحقب الزمنية فى تاريخ المجتمع المصرى أيضا فى مواجهة الأعمال التى تنقل الواقع كما يذكرون.

وأشارت الخميسى، إلى أنه حينما تكون هناك أعمال فنية تتحدث عن حقب زمنية قديمة تجد انجذابا كبيرا من الجمهور تجاهها، وخصوصا أن الجمهور أصبح يريد مشاهدة عناصر الجمال، والفترات الزمنية التى تشعرنا بالحنين إليها من دون القبح أو تقديم سلبيات الواقع فى الأعمال الفنية.

وكشفت عن أن الفنان يعانى من نظرات سطحية من بعض الناس والتنظير على حياتنا وإطلاق أحكام مسبقة من دون تدقيق، مشيرة إلى أنه لكل شيء فى هذا العالم ضريبة، فالشهرة والنجاح وكل هذه الأشياء الجميلة لها ضريبة والفنان يدفع ندفع ثمنها دائما، فى الوقت الذى قد يعيش بعض الأشخاص حياة بسيطة قد نتمناها نحن فى كثير من الأحيان.