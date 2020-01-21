شكرا لقرائتكم خبر عن مراتى بتدلعنى.. تعرف على هدية زوجة محمد إمام قبل عرض فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام جمهورة عبر صفحته الشخصية علي موقع تبادل الصور" إنستجرام" صورة لو بجانب بورتريه لأفيش فيلمه الجديد "لص بغداد" ، كهدية قدمتها له زوجته تشجيعا منها، خاصة مع قرب عرضه في السينمات، حيث سيعرض للجمهور بدءا من غدا 22 يناير، وعلق أمام علي الصورة قائلا :" مراتي بتدلعني .. الفيلم نازل بعد بكرة في السينمات إن شاء الله ".

وطلب أمام من جمهورة إبداء رأيهم في الفيلم بعد العرض حيث قال :" روحوا اتفرجوا عليه وقولولي رأيكم .. بأذن الله يعجبكم جدا ".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

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"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".