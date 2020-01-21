شكرا لقرائتكم خبر عن "هٌليلة" سميرة سعيد فى حفل ضخم بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الديفا سميرة سعيد حفلا ناجحا فى دبى وذلك بمشاركة المواهب الشابة مهدى عياشى وإيمان عبدالغنى، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولى، سندى لطى، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، ورباب ناجد، قدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل.

وكانت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة التى جاءت بعنوان "هى – Hiya"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واحتفلت، مؤخرا بعيد ميلادها، وقد حظت الديفا بتهنئات عديدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى من جمهورها الكبير، إلا أنها تلقت تهنئة خاصة قد تكون هى الأقرب لقلبها كونها جاءت من ابنها شادى النابلسى.

ويشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلى"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

الديفا سميرة سعيد، كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة الميلادية هذا العام مع ابنها شادى النابلسى، وقد نشرت الديفا صورة تجمعها بابنها عبر إنستجرام، وفى الخليفة تظهر شجرة الكريسماس مزينة بالكرات والنجوم الملونة، وعلقت عليها "استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادى النابلسى.. أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام".

النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 3 أسابيع، والذى حقق خلالها ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".









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