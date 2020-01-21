بعد أن وصفته بالأخ.. تامر حسني يوجه رسالة إلى حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجّه المطرب تامر حسني رسالة إلى الفنانة حلا شيحة، بعد أن وصفته الأخيرة بـ"الإنسان بسيط والجدع والأخ والصديق".

ونشر تامر صورة تجمعه بحلا، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، وعلق: "يا حلا، ربنا يخليكي، أيه الكلام الجميل دا، أنت اللي إنسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية وتستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف، ويا رب أصدقاء واخوات طول العمر، أنت عاملة شغل رائع فعلاً في فيلم ((مش أنا)) ربنا يوفقك يا رب".

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ونشرت حلا صورة تجمعها بتامر، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، وعلقت: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي، لاقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدًا تلقائي وجدع وأخ وصديق".

وتابعت: "فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا، وسعيدة أكتر إني عرفت إنسان صديق وأخ للعمر، لقطة من فيلمنا (مش أنا) يارب يعجبكم".

وتواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" بجانب بطل العمل الفنان تامر حسني، ويشاركهم كلا من ماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.