سيرين عبدالنور تحتضن "كريستيانو" وسميرة سعيد في بيروت.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: إيساف نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل كاميرا تصوير. يارا نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس داخل منزلها. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بجوار حصان أبيض. شام الذهبي Advertisements نشرت السورية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سيرين عبدالنور نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحتضن ابنها "كريستيانو". خالد عليش نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل "مخدة" عليها صورته. سميرة سعيد نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت. مي عز الدين نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل السيارة. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

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