"يا رب العمر كله مع بعض".. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد زواجها الثالث من الفنان عمرو يوسف، الموافق اليوم 20 يناير.

ونشرت كندة صورة تجمعها بزوجها عمرو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات، الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام، ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر".

تابعت:" اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي على الحلوة والمر ويارب العمر كلو مع بعض".

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في بداية عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، وحضر حفل الزواج مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وأسفر الزواج عن ابنتهما "حياة".