غنت مع رمضان وفشلت في ذا فويس.. من هي يسرا الجندي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "كازانوفا" والتي تشاركه الغناء بها المطربة يسرا الجندي. ويقدم رمضان خلال الأغنية أول دويتو غنائي يجمعه مع مغنية، وثاني تجربة ديو عقب النجاح الجماهيري الذي حققه في أغنية "إنساي"، رفقة نجم الأغنية المغربية سعد لمجرد. ونرصد لكم بعض المعلومات عن يسرا الجندي التي غنت مع رمضان: - يسرا الجندي مغنية وكاتبة أغاني محترفة، اشتهرت في السنوات الأربع الأخيرة بمشروعها الغنائي "طاخ"، رفقة الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان. - يمتاز باند يسرا الجندي وعز شهوان بخفة دم الأغاني التي يتناولها. - طرحت مع عز شهوان أولى أغنيات الفرقة "مفتاح البيت" و"كول مي زيكو"، منذ 4 سنوات. Advertisements أغنية لا يا بهيرة - من أشهر أغانيها "أبو جلامبو"، و"أجيب فلوس منين"، وأطل الثنائي مؤخرا بآخر أغنياتهما "شفتك مرة". يسرا مع رمضان - شاركت يسرا في برنامج ذا فويس سنة 2012، لكن لم يختارها أيا من المدربين الأربعة.

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