فيديو .. محمد رمضان يطرح أغنية كازانوڤا

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته بعنوان كازانوڤا، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أقرأ أيضًا .. فيديو .. محمد رمضان يثبت أنه الملك بعد حضوره حفل كاف وأغنية كازانوڤا من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي، وإسلام كناكا، وتوزيع إسلام مونتي، كما يشاركه في الغناء الفنانة يسرا الجندي. إسلام مونتي، كما يشاركه في الغناء الفنانة يسرا الجندي. يشار إلى أن النجم محمد رمضان يستعد لطرح ألبومه الغنائي الأول، حيث يعكف حاليًا على تحضيره مع الشاعر أحمد الشناوى، والموزع رامي المصري. Advertisements

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