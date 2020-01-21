تامر حسني لـ حلا شيحة: "انسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​تامر حسني​ صورة له برفقة الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ من فيلمها "مش أنا"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق تامر على الصورة قائلا: "يا حلا ربنا يخليكي، ايه الكلام الجميل دا، انتي اللي انسانه جميلة وطيبة وفنانة راقية و تستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف و يارب اصدقاء و إخوات طول العمر، انتي عامله شغل رائع فعلًا في فيلم (( مش أنا )) ربنا يوفقك يا رب".

وكانت حلا قد وجهت له رسالة قالت فيها: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائي و جدع و اخ و صديق فرحانة اننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا و سعيدة اكتر اني عرفت إنسان صديق و اخ للعمر".

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