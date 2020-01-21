ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي ​عبد الحفيظ الدوزي​كليب اغنيته "​خليك معايا​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وظهر الدوزي في الكليب بمشهدين ترجّى فيهما عودة حبيبته التي كانت تتواجد في المطار ناوية السفر.

وتقول كلمات الأغنية: "خليك معايا متقطعيش، جيتك، نحكي لي في قلبي، عمري ما نويت نخدع حبي"، وبدأت الأغنية تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره ان الدوزي كان قد اطلق مؤخرا كليب أغنيته "باختصار" تعامل فيها مع جلال الحمداوي على مستوى كتابة الكلمات والألحان والتوزيع، وحظي بنسب مشاهدة عالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيبة عبد الحفيظ الدوزي تنوي السفر وهو يترجاها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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