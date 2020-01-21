هكذا عايدت طفلة مازن معضم أبيها بعيد ميلاده-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني ​مازن معضم​ مقطع فيديو لطفلته ميرفا وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت له ميرفا من خلال الفيديو معايدة محببة وطريفة بمناسبة عيد ميلاده، وعلّق مازن عليه قائلا: "الله يخليلي ياكن يا عمري ".

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين عايدوا مازن واثنوا على برائة طفلته، فجائت تعليقاتهم: "ما اطيبها العمر كلوا يا رب"، "الله يحميلك هني"، "العمر كله بالصحة والسعادة وراحة البال بإذن الله تعالى".

الجدير ذكره ان مازن معضم متزوج من السيدة رانيا البابا معضم.

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