كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من تصوير فيلم "العارف" في ماليزيا بطولة أحمد عز وفهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى أبطال فيلم "العارف" من آخر مشاهد الفيلم فى ماليزيا، بعد فترة تصوير استغرقت 10 أيام كاملة وجمعت بين بطلى العمل أحمد عز وأحمد فهمى ومحمد ممدوح "تايسون" الذى يشارك كضيف شرف، ليعود فريق العمل الى القاهرة اليوم الاثنين، ويبدأ بعد ذلك المخرج أحمد علاء فى عمليات المونتاج والمكساج تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العارف" يعد الأضخم انتاجاً فى السينما المصرية حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وطرحت شركة سينرجى فيلمز – المنتجة للفيلم "التيزر" الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج، على أن تتطلق عمليات الدعاية نهاية شهر فبراير المقبل.