تراند اليوم : الجمعة المقبل..”البحث عن رفاعة الطهطاوى” بدار أوبرا الاسكندرية

الاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 24 من يناير الجارى حفل”نادى السينما”وذلك بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة د. سعاد شوقى..حيث يتم عرض فيلم”البحث عن رفاعة” من اخراج الناقد السينمائى د. صلاح هاشم

وهو فيلم ثائقى عن رائد التنوير فى العصر الحديث رفاعة رافع الطهطاوى ورحلته من مصر الى فرنسا ويلخص مشواره الثقافى والعلمى ويناقش ما تبقى من تعاليمه وأفكاره التى جلبها خلال رحلته الى باريس حينما سافر فى اول بعثة تعليمية ارسلها محمد على باشا الى فرنسا لدراسة مصر الحديثة و كيف استفادت مصر من تجربة الطهطاوى التى كانت بمثابة ثورة فكرية وتنويرية للعالم العربى اجمع.

يعقب الفيلم ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر..ثم مشاركة فنية متميزة للفنان/محمد حسنى بتقديم مجموعة من

الموشحات واغانى من زمن الفن الجميل

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