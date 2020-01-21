فيفي عبده تمسح دموع غادة نافع بعزاء والدتها «الفنان مابيموتش.. هما في دار الحق واحنا في الباطل»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 12:54 صباحاً - حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء لابنه الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، وذلك أمس الأحد في مسجد عمر مكرم.

وظهرت فيفي عبده وهي تمسح دموع الفنان غادة نافع بعزاء والدتها ماجدة، وتحاول مواستها وتهدئتها، وذلك بجانب عدد من النجوم الذين حرصوا على الحضور.

قالت الفنانة فيفي عبده، إن الفنان لن يموت، باعتبار أن أعماله الفنية تظل باقية وتعرض عبر الشاشات، فيظل موجودًا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال تقديمها واجب العزاء في الفنانة ماجدة الصباحي الذي أقيم أمس الأحد، في مسجد عمر مكرم بالتحرير وسط القاهرة.

وأضافت أنه بوفاة ماجدة فقد الوسط الفني نجمة غالية، لكن الحقيقة التي لا يختلف عليها بشر هي الموت، فالموتى في دار الحق والأحياء في دار الباطل.

وتابعت فيفي عبده موجهة رسالة للوسط الفني والصحفيين: “اسأولوا على الفنان، الفنان بيحب الناس تسأل عليه وتحبه وتشوفه”.