تعرف على أعضاء تحكيم مسابقات مهرجان "أسوان الدولي لأفلام المرأة"

تستعد إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لانطلاق الدورة الرابعة والتي ستقام في الفترة من من 10 إلى 16 فبراير القادم.جاء ذلك، بعد الإعلان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تضم الفنانة المصرية بشرى، والناقدة السويدية رونيت حسون، والمخرجة النيجيرية ملدريد أوكوا.كما أعلن المهرجان خلال الأيام الماضية، عن لجنة تحكيم مسابقة “الفيلم الطويل” والتي يرأسها المخرجة والكاتبة الهولندية ميكا دي يونج، وتضم أيضًا المنتج الروماني

أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والفنانة المصرية منة شلبي.

كما يحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على تكريم الرموز الفنية السينمائية سنويًا، ويكرم هذا العام الفنانة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى الفنانة نيللي كريم.

ويشهد حفل الختام تكريم ثلاث من صانعات السينما وهن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة ليلى السايس.

جدير بالذكر، أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أصدر منذ أيام قليلة البوستر الدعائي لدورته الرابعة، والذي قام بتصميمه الفنان هشام علي.

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يتم تنظيم المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية من المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

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