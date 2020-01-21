"MBC" تعلق على حذف فيديو هايدي محمد متسابقة “the voice kids”

تعرضت مجموعة قنوات “MBC” لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها، وذلك بعدما ترددت أنباء عن حذفها للفيديو الخاص بـ هايدي محمد متسابقة “The voice kids”، بشكل مفاجئ مساء اليوم الأحد.

وفي أول تعليق من إدارة “MBC”، على واقعة الحذف، أكد مصدر مسؤول من داخل المجموعة رفض ذكر اسمه، أن فيديو الحلقة متواجد بالكامل على برنامج الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعلى “شاهد دوت نت”، ولم يحذف منها شيء كما أشاع البعض.

وتابع، أن الحكاية بدأت عندما نشرت إحدى الجرايد صورة مفبركة لقناة على “يوتيوب” لا تتبع “MBC”، يظهر فيها حذف الفيديو الخاص بالطفلة، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هذا الأمر.

وأضاف: “دا شيء عادي بيبقي فيه فيديوهات مختارة ومتنوعة، والبنت موجودة في البرومو عادي، وموجودة في تقرير لبرنامج صباح العربية ..مفيش أزمة أصلا.. ومسألة الاختيار دي تعود إلى لجنة التحكيم”.

واستكمل المصدر، أن القناة لا تبخل بشيء على الأطفال الذين يشاركون بالبرنامج، حيث تعد لهم خبراء تربويين لإعدادهم وتأهيلهم نفسيًا قبل صعودهم على المسرح، مضيفًا أن المتسابقة هايدي محمد ضمن الكثيرون من المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ وتنشر صفحة البرنامج الفيديو الخاص بهم، وذلك نظرًا لكثرة عدد الأطفال، فهم يختارون الأبرز فقط.

هايدي محمد متسابقة “the voice kids”

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد عرض حلقة برنامج "ذا فويس"، جدلًا واسعًا، وذلك جاء بعدما بكت الطفلة بشده في البرنامج لعدم اختيارها، ولكن من جانب آخر حرص النجم محمد حماقي على تشجيعها وتحفيزها.

فقال لها بعد توقفها عن الغناء: “بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة الجاية هنختارك”.

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