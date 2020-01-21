مرفت عمر تشارك في لجنة تحكيم مهرجان العين السينمائي بالإمارات

القاهرة - لايف ستايل
تشارك الناقدة مرفت عمر نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي، ويقام في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة من فترة ٢٢ إلى ٢٥ يناير الجاري.وتشارك كرئيس لجنة تحكيم في مسابقة المهر الإماراتي للأفلام القصيرة والتي تضم السيناريست فريد رمضان من البحرين، لي وانج أستاذ السينما في الكلية التقنية بأبوظبي.
وأعربت مرفت عمر لـ"بوابة أخبار اليوم" عن سعادتها بتلك المشاركة التي تفتخر بها ومشاركة مصر في مهرجان العين واختيارها تحديدا ولم تكن تلك المشاركة هي الأولى بل الثانية لها بعد مشاركتها في الدورة الأولى لمهرجان العين العام الماضي بدولة الإمارات.
وأكدت أنها شهدت ميلاد مهرجان العين الذي استطاع أن يحقق لنفسة خصوصية جعلت منه محط أنظار صناع السينما الإماراتية ودول الخليج العربي ككل.
ويذكر أن، الناقدة مرفت عمر شاركت في التحكيم لعدد من المهرجانات وكان آخرها تحكيم اتحاد النقاء الدوليين "الفيبرسي" في مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩، ومهرجان "مسقط" السينمائي ٢٠١٨ بسلطنه عمان.
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