حلا شيحة وتامر حسني في كواليس "مش أنا"

القاهرة – لايف ستايل تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني. ونشرت حلا صورة تجمعها بتامر حسني، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم. وكتبت حلا على الصورة: "جميلة وحسن فيلم مش أنا". الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق. Advertisements ويعرض للفنان تامر حسني حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق. قد يهمك أيضا: حلا شيحة رسامة فى فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى محمد رمضان يروج لأغنيته "كازانوفا" من داخل طائرة خاصة

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