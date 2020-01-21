شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش لعمرو يوسف فى عيد زواجهما الثالث: "يارب العمر كله مع بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت اليوم الفنانة السورية كندة علوش بعيد زواجها الثالث على الفنان عمرو يوسف حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها قائلا :"الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات، الزواج طلعات ونزلات ومواقف صعبة وقاسية وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائما للحفاظ على شغف الأيام الأولى".

وأيضا تابعت علوش قائلة: "الزواج صعب جدا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لأنه بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربى عالحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض ".

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يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش احتفلا بزفافهما فى أحد الفنادق فى يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، فى نوفمبر2018، وابتعدت كندة عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وظهر الثنائى عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، مؤخرا فى صورة جديدة تجمعهما بابنتهما الصغيرة حياة، التى تبلغ عام واحد من العمر، ووقف عمرو يوسف وكنده، وأمامهما طفلتهما التى أدارت ظهرها للكاميرا بينما تجاه والديها رافعه يداها فى محاولة للتمسك بهما، ونشرت الفنانة كنده علوش، الصورة التى تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وطفلتهما حياة، وعلقت عليها، "جنتى.. بارك الله فى أسركم وأحبائكم".