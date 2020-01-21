شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لابنتها لؤلؤة بعد حصولها على الماجستير: امرأة ذات جمال وعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة شريهان، عن سعادتها بعد حصول ابنتها لؤلؤة على درجة الماجستير فى العلوم، مشيرة أنها فخورة بها حيث أنها امرأة ذات جمال وعقل .

ونشرت شريهان، صورة وفيديو من حفل تخرج ابنتها لؤلؤة وعلقت قائلة:"حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير فى العلوم الطاقة والتجارة والمالية... أنا فخور بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال وعقل لا مثيل له وعقول. تهانينا".

وأضافت : واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".

وكانت كتبت الفنانة شريهان فى بوست آخر، على صورة خلال تخرجها من المدرسة، قائلة:" شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانه وتعالى وبشكرك أنتى يالولوة، اليوم أنا فخورة أني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتى ابنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً".

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وتجرى النجمة شريهان بروفات العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله، مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.

واحتفلت الفنانة شريهان، بعيد ميلادها الـ55، يوم 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.

وفى رسالة مؤثرة من الفنانة شريهان للتعبير عن شكرها لكل من هنئها بمناسبة عيد ميلادها، قالت الفنانة الاستعراضية، فى تدوينه عبر حسابها على إنستجرام: "كل ثانية فى عمرى بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبى وتقديرى وسعادتى.. قلبى بيشكركم جميعًا.. شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبى فى يوم عيد ميلادى.. حبكم حياة".