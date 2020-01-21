شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحا: سعيدة بالعمل مع تامر حسنى لأنه إنسان بسيط ومتواضع جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حلا شيحا، عن سعادتها بالعمل مع الفنان تامر حسنى، فى فيلمهما الجديد "مش أنا"، مؤكدة أنه إنسان بسيط ومتواضع للغاية وجدع وأخ وصديق للعمر.



تامر وحلا

ونشرت حلا، صورة لها مع تامر من كواليس الفيلم الجديد، صحبتها بتعليق: "مش كل يوم فى حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة فى حياتنا، تامر حسنى من الناس دى، لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائى وجدع وأخ وصديق، فرحانة اننا بنشتغل سوا فى عمل جمعنا، وسعيدة أكتر انى عرفت إنسان صديق وأخ للعمر".



حلا شيحا

وتجسد شيحة دور رسامة خلال أحداث فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية معه، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

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يذكر أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.