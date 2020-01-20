شاهدوا.. زوجة أحمد الفيشاوي تبهر الجمهور بلوك جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 11:55 مساءً - فاجأت ​ندى الكامل​ زوجة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الجمهور باعتمادها لوك جديد، اذ انها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتمادها لون الشعر الأحمر بعدما كان باللون الأسود.

ونالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اثنوا على اللوك الجديد، اذ انه بدا لائقا عليها.

الجدير ذكره ان أحمد الفيشاوي صوّر مؤخرا فيلم “أشباح أوروبا ” من بطولة النجمة اللبنانية هيفا وهبي، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.