نيرمين الفقي تعترف بفضل مواقع التواصل عليها: أصبح لدي 4 أعمال جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة المصرية نيرمين الفقي، على التواصل الدائم مع جمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عوضها عن غياب سنوات عن عالم الفن بسبب نشاطها عليها.

نيرمين الفقي، تعد من النجوم القلائل الذين يحبون مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بأنها داعمة للفنانين في ذلك الوقت.

وأضافت في فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بسبب المتابعين لي أصبح لدي 4 أعمال فنية أدرسها خلال الوقت الحالي، وبها أعمال من الممكن تقديمها ووجهت رسالة شكر لجمهورها”.

وكان أخر أعمال نيرمين الفقي، حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وهي من بطولة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، من تأليف ‏عمرو محمود ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.

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كما اشركت في مسلسل “أبو العروسة”، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة، وذلك كونه يعتمد على دراما اجتماعية تهم كل بيت مصري.

نيرمين ابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها.

الفنانة المصرية لم تتزوج حتى الآن رغم أنها تلقت عروض كثيرة، وعبرت عن ندمها بسبب ذلك، حيث تمنت لو كانت أنجبت طفلا.

يذكر أن نيرمين الفقي، بدأَت في مجال الإعلانات في بِداية التسعينيات كممثّلة إِعلاَن، ثم في مَجال التمثيلِ التليفزيوني والمسرحِي والسِينِمائِي.