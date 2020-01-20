نادين كويل: النجومية أفقدتني ثقتي بنفسي

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة والمغنية الأيرلندية نادين كويل، 34 عاماً، أن الضغط الكبير وراء كونها نجمة بوب نال من صحتها العقلية والنفسية.
وأوضحت كويل التي تستعد لإصدار أغنيتها السينجل الجديدة All That I Know، أنها حينما بدأت مع فرقة “غيرلز ألاود” كانت واثقة من نفسها للغاية، لكن بعد سنوات من العمل الفني، سيطر عليها القلق والتوتر، ما أثر سلباً على صحتها العقلية والنفسية، وأفقدها ثقتها بنفسها.
يشار إلى أن نادين كويل انفصلت عن فرقة “غيرلز ألاود” في عام 2013، بحسب “هالو”.
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