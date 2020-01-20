جمهور شيرين عبد الوهاب يعترض ويشنّ حملة واسعة ضدّ قرارها

متابعة بتجــــــــرد: قبل أسابيع، أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب انسحابها من عالم التواصل الإجتماعي، وأقفلت صفحاتها عبر المنصات الإلكترونية بسبب الهجوم الذي تتعرّض له من قبل عدد كبير من الناشطين بعد كل حفل جديد تحييه.

محبو شيرين أطلقو طيلة الساعات الماضية، حملة كبيرة، أعربوا من خلالها عن اعتراضهم على قرار نجمتهم وطالبوها بالعودة إلى التواصل معهم. وفي التفاصيل أطلقوا هاشتاغ “رجعي حساباتك شيرين”، واقتحم قائمة العبارات الأكثر تداولاً في مصر وعدد كبير من البلدن العربية.

بعد هذه الحملة، هل تستجيب شيرين عبد الوهاب لمطلب جمهورها، وتعود مجددًا للتواصل معهم عبر المواقع الإلكترونية، أو تلتزم بقرارها وتُبقي صفحاتها مغلقة؟

على صعيد آخر، تواصل شيرين عبد الوهاب العمل على العديد من المشاريع الفنية، ومن بينها أغنية جديدة كانت قد أشارت في تصريحات لها إلى أنها ستكون بأهمية أغنيتها الشهيرة “مشاعر”.