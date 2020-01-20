موهبة برازيلية جديدة.. ريال مدريد يضم رينير جيسوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع البرازيلي الشاب رينير جيسوس قادما من صفوف فلامنجو البرازيلي، ليواصل النادي المدريدي سياسته في ضم المواهب البرازيلية الواعدة.

وأكد النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه وقع عقدا مع لاعب الوسط جيسوس حتى صيف عام 2026.

وينضم جيسوس، الذي أتم الأحد عامه الـ18، للفريق الرديف لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تنتهي في فبراير/شباط المقبل.

ويضم ريال مدريد 5 لاعبين من البرازيل هم مارسيلو وكاسيميرو، بجانب الثلاثي الشاب إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن الريال اتفق مع إدارة فلامنجو، على ضم جيسوس صاحب الـ17 عاماً مقابل 35 مليون يورو، على أن يلعب لفريق الرديف "كاستيا" لفترة من الوقت قبل دمجه بالفريق الأول، مثلما حدث مع الثنائي فينيسيوس ورودريجو.

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وكان فينيسيوس انضم للريال في صيف 2018 قادما من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو، فيما انتقل رودريجو للنادي الملكي في صيف 2019 قادما من سانتوس، ويمتد عقدي الثنائي حتى صيف 2025.

وشارك فينيسيوس في 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً، فيما شارك رودريجو في نفس العدد من المباريات، وأحرز 7 أهداف وصنع هدفين.

من جانبه خاض رينير 15 مباراة مع فلامنجو بكل البطولات، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ولعب رينير مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما في 10 مباريات بكل البطولات، وقد سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.