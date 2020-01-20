هاتريك هالاند ورباعية بايرن الأبرز في حصاد جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على فعاليات الجولة الـ18 من عمر الدوري الألماني، والتي استمرت على مدار 3 أيام.

وعاد ريد بول لايبزيج وبايرن ميونيخ بشكل متميز بعد فترة الراحة الشتوية بفوزين كبيرين تواليا على يونيون برلين 3-1 وهيرتا برلين 4-0.

وشهدت الجولة تسجيل إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند 3 أهداف "هاتريك" في ظهوره الأول مع الفريق في المباراة التي حوّل فيها الفريق تأخره 2-3 إلى انتصار بخماسية.

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وشهدت الجولة إشهار 44 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، واحتسبت ركلة جزاء واحدة سجلها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في مرمى هيرتا برلين.

وسقط بروسيا مونشنجلادباخ في فخ الخسارة 0-2 أمام شالكه، ما منح بايرن ميونيخ فرصة الصعود للمركز الثاني.

الفيديوجراف التالي يلقي الضوء على أبرز أرقام وحقائق مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني..