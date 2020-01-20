هاتريك هالاند ورباعية بايرن الأبرز في حصاد جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على فعاليات الجولة الـ18 من عمر الدوري الألماني، والتي استمرت على مدار 3 أيام.
وعاد ريد بول لايبزيج وبايرن ميونيخ بشكل متميز بعد فترة الراحة الشتوية بفوزين كبيرين تواليا على يونيون برلين 3-1 وهيرتا برلين 4-0.
وشهدت الجولة تسجيل إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند 3 أهداف "هاتريك" في ظهوره الأول مع الفريق في المباراة التي حوّل فيها الفريق تأخره 2-3 إلى انتصار بخماسية.
وشهدت الجولة إشهار 44 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، واحتسبت ركلة جزاء واحدة سجلها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في مرمى هيرتا برلين.
وسقط بروسيا مونشنجلادباخ في فخ الخسارة 0-2 أمام شالكه، ما منح بايرن ميونيخ فرصة الصعود للمركز الثاني.
الفيديوجراف التالي يلقي الضوء على أبرز أرقام وحقائق مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني..
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