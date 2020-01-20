مصر توقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز لحفر 38 بئرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة البترول المصرية، الإثنين، إن الوزير طارق الملا وقع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاتفاقيات جرى إبرامها بين هيئة البترول المصرية وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبوسنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية وبين هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط.

وأكد الملا أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة باعتبارها إحدى دعائم جذب الاستثمار الأجنبي لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

وأضاف الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.

ولفت إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن 79 اتفاقية بترولية، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقاً.