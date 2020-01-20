رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 24 كانون الثاني

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي، 24 يناير الجاري، في جدة، بالمملكة العربية السعودية. ونشر رامي بوسترًا دعائيا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"24 يناير جدة". وطرح صبري مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها. Advertisements قد يهمك أيضا: رامى صبرى يحيي حفل فى دبى بحضور اكثر من ٨٠ الف متفرج ياسمين رئيس ترد على أخبار انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى

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