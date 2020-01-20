حسام حسني يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس على النهار، المطرب حسام حسني أحد أهم مطربي التسعينات في حوار فني شيق يكشف خلاله عن أحدث تجربة غريبة ومختلفة وهى ديو الدنيا ماريونيت مع مطرب الراب ويجز.كما يتطرق الحوار إلى أسباب ابتعاده عن الساحة الغنائية وأبرز الأغاني في مشواره الفني وبدايته الفنية، كما يشدو حسام بباقة من أجمل أغانيه والتي نالت شهرة واسعة.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل عبر شاشة النهار.

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