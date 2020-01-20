نشرت الفنانه منه فضالي مجموعة صور جديدة من حفل تكريمها بالكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "فضالي" في الصور تحمل درع التكريم، وترتدي فستان أنيق من اللون الذهبي والأسود. قد يهمك ايضاً: منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة شتوية منة فضالي تروج لمسلسلها الجديد عبر "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تحتفل بتكريمها من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.