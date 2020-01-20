أحمد عز يعود من ماليزيا من أجل "علاء الدين"

يتواجد الفنان أحمد عز حاليًا في ماليزيا؛ لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "العارف" الذي يخوض من خلاله سباق عيد الفطر السينمائي.وحدّدت شركة سينرجي، المنتجة للفيلم، موسم عيد الفطر لطرح العمل الذي سخّرت له كل الإمكانيات من أجل أن يخرج العمل للنور بأفضل شكل، كما رصدت له ميزانية ضخمة تعد الأعلى في 2020 لعمل سينمائي كما أنه أول فيلم مصري يتم تصويره في 4 دول مختلفة، فبجانب مصر تم التصوير في إيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

ويعود عز من ماليزيا نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء تصوير أحداث الفيلم لبدأ عرض مسرحية "علاء الدين" على مسرح كايرو شو في 6 أكتوبر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض في السعودية ضمن فعاليات وعروض موسم الرياض.

وينتظر الجمهور بشغف العرض السينمائي، حيث يعد أول مسرحية يشارك فيها أحمد عز خلال مسيرته الفنية، حيث تقدمه الجهة المنتجة بتقنيات عالمية لأول مرة في مصر.

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