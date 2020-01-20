إعلان فيلم "ديدو" يطرح في السينمات الأربعاء المقبل

كشف الفنان كريم فهمي عن موعد طرح أول إعلان تشويقي لفيلمه الجديد "ديدو"، وعلى عكس ما يفعله النجوم بطرح الإعلان التشويقي عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن كريم أن إعلان فيلمه سيطرح في السينمات.ونشر كريم صورة عبر حسابه على انستغرام وكتب كاشفا أن أول إعلان للفيلم يطرح في السينمات يوم الأربعاء المقبل.كان صناع فيلم "ديدو" قرروا تأجيل عرض الفيلم ليعرض في موسم عيد الفطر 2020، بدلا من موسم إجازة نصف العام.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

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