تعرف على رسالة الفنانة شهيرة لحفيد شكري سرحان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، مقطع فيديو لكريم حفيد الفنان شكري سرحان، وهو يتحدث عن نفسه وعن جده الراحل.وخلال الفيديو، أجرى أحد الأشخاص، حوارًا مع كريم، الذي عَرف نفسه بأنه حفيد شكري سرحان، وأنه ولد في أستراليا، لافتًا إلى أن والده مصري، أما والدته أسترالية الجنسية، مضيفًا أن جده كان فنانًا كبيرًا في مصر.أعادت الفنانة شهيرة، نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع Facebook، وعلقت عليه موجهة رسالة لحفيد الفنان الراحل، استعادت فيها ذكرياتها مع شكري سرحان،.

وكتبت: "كريم حفيد الفنان الرائع شكري سرحان.. تداول هذا الفيديو مؤخرا ذكرني بجدك وازاي كان غالي علي قلبي وقلب زوجي، ولا أنسى دعمه وتشجيعه ليا في معظم أعمالي وخاصة فيلم وضاع العمر ياولدي، ومسلسلين هما اليقين، ومخلوق اسمه المرأة".

تابعت: " وتلقيت منه مكالمتين كانا بالنسبة لي شرف وتاج فوق رأسي من فنان علامة في السينما المصرية، فرحت جدا بالفيديو وتذكرت هذا الأستاذ الكبير يرحمك ربي برحمته الواسعة، التي وسعت كل شيء ويرزقك الجنة ونعيمها يارب".

على صعيد آخر، كانت شهيرة قد تعرضت لانتقادات كثيرة بعد ظهورها من دون حجاب، خلال حضورها بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، فبراير الماضي.

ودافعت شهيرة عن نفسها وأكدت أنها لا تزال محجبة مؤكدة أنها ظهرت من دون حجاب في مكان كله سيدات.

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يذكر أن شهيرة اعتزلت الفن عام 1992 وارتدت الحجاب، وعادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة اقرأ عام 1996.

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