براد بيت يشارك في إنتاج 7 أعمال فنية خلال 2020

يشارك النجم الأمريكي براد بيت في إنتاج عدد من المشاريع السينمائية والدرامية عام 2020، يبدأها كمنتج منفذ من خلال فيلم Kajillionaire ،The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ومسلسل أمريكانا، وThe underground railroad

كما يشارك كمنتج في أفلام Irresistible وBlonde، وblack hole، وWrong answer، وWorld War Z 2.

ويقترب براد بيت من الحصول على جائزة الأوسكار أفضل دور مساعد في الدورة رقم 92، خاصة بعد إشادة النقاد بأدائه في فيلم ذات مرة في هوليود، حيث كان يؤدي شخصية "كليف بوث".

وحصل "بيت" على جائزة أفضل ممثل مساعد في الدورة رقم 25 من جوائز اختيار النقاد، كما حصل على جائزة جولدن جلوب عن دوره في نفس الفيلم.

من أشهر أفلام "براد" Fight club، وcurious case of Benjamin button، وThe tree of life.

