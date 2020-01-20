القاهرة – لايف ستايل
يشارك النجم الأمريكي براد بيت في إنتاج عدد من المشاريع السينمائية والدرامية عام 2020، يبدأها كمنتج منفذ من خلال فيلم Kajillionaire ،The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ومسلسل أمريكانا، وThe underground railroad
كما يشارك كمنتج في أفلام Irresistible وBlonde، وblack hole، وWrong answer، وWorld War Z 2.
ويقترب براد بيت من الحصول على جائزة الأوسكار أفضل دور مساعد في الدورة رقم 92، خاصة بعد إشادة النقاد بأدائه في فيلم ذات مرة في هوليود، حيث كان يؤدي شخصية "كليف بوث".
وحصل "بيت" على جائزة أفضل ممثل مساعد في الدورة رقم 25 من جوائز اختيار النقاد، كما حصل على جائزة جولدن جلوب عن دوره في نفس الفيلم.
من أشهر أفلام "براد" Fight club، وcurious case of Benjamin button، وThe tree of life.
قد يهمك ايضاً:
ليوناردو دي كابريو وبراد بيت مفاجئة حفل جوائز جولدن جلوب
براد بيت وليوناردو دي كابريو لن يتنافسا على أوسكار 2020
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يشارك في إنتاج 7 أعمال فنية خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.