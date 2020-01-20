شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وابنتها فى العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صناع فيلم "دماغ شيطان" عرض خاص للعمل بإحدى سينمات التجمع الأول بحضور كل من أبطال العمل الفنانة رانيا يوسف وبنتها وباسم سمرة وأحمد عبدالباسط والمؤلف عمرو الدالى ومخرج العمل كريم اسماعيل ومن المقرر طرحه فى دور العرض ابتداء من غد الثلاثاء.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين، الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

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ويُعرض حاليا للنجمة رانيا يوسف، مسلسلها "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وإخراج أحمد الجندى، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعا، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصول والأعراف فى المجتمع العربى.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدى) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الإنجاب، وتحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادى، ثم تطورت الأحداث لتحقن أسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف طرح فيلم "أسوار عالية" بطولة كل من راندا البحيرى وأحمد العوضى ومن تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى وتجسد من خلاله شخصية نجمة سينمائية، وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم، وتدخل السجن فترة، وبعدها تخرج وتحاول العودة إلى الوسط الفنى، ولكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة.