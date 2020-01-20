شكرا لقرائتكم خبر عن رامى يوسف يعود في الموسم الثانى من مسلسل الكوميديا Ramy مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.

الموسم الثانى من مسلسل Ramy يحتوى على 10 حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

ويدور المسلسل الكوميدى العائلى حول رامي، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحياً في الحي الذي يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذي يراقب دائمًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وأعلنت شبكة Hulu إلغائها مسلسل Marvel's Runaways ، بعد عرض الموسم الثالث 13 ديسمبر من العام الماضى ، وضم 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".

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مسلسل Marvel's Runaways دار حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marvel الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الازمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.

مسلسل Marvel's Runaways من بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فيرجينيا جاردنر، أرييلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، آني ورشينج، ريان ساندس، أنجيل باركر، إيفر كاردين، جيمس مارسترز، كيفين ويسيمان، بريجيد براناج، جيمس جيمس إشيباشي وإليزابيث هيرلي وكلاريسا ثيبو.