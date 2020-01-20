شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من رشا مهدى على خلع محمد صلاح للفانلة: بهزر معاه وهو فعلا قلب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت التغريدة الخاصة بالفنانة رشا مهدى ، التى كتبتها عبر حسابها الشخصية للنجم المصرى محمد صلاح على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" صدى كبيراً على مواقع التواصل الأجتماعى، وأصبحت "ترند" على محركات البحث جوجل، خاصة أنها عبرت عن حبها الشديد للنجم محمد صلاح قائلة "الجون حلو .. بس متقلعش الفانلة تانى لتاخد برد يا قلب مصر ".

وظل رواد التواصل الاجتماعي يطلقون "الكوميكس" على التغريدة ومنها "ما تحطى محمد صلاح فى النوتى كورنر".. دا أم مكة مش بتقوله كدا.. وغيرها من التعليقات الكوميدية التى دائماً ما تميز المصريين عن أي ردة فعل.





وبسؤال الفنان رشا مهدى قالت لـ الخليج 365" إنها تحب محمد صلاح للغاية وهو فعلا قلب مصر، وتعتبره مثالا للقوة والاجتهاد والعمل بجهد، مشيرة إلى أنها كانت تداعب صلاح فقط، ولا تقصد كل ما أثير، لافتة إلى أنهما شخصيات عامة ويرسلون لبعضهما الكلمات الطيبة والفكاهية، وهو أمر معتاد بين المشاهير.. قائلة "بهزر يا رمضان اية مبتهزرش".

Advertisements

رشا مهدى أوشكت على الأنتهاء من تصوير مسلسلها "طاقة حب" من نوعية أعمال الـ60 حلقة يشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسى اجتماعى، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

وتألقت رشا مهدى خلال الفترة الماضية، وظهرت بشكل مميز تشبه نجمات أوروبا، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الماضى فى دورته الثالثة، بحضور نجوم الفن المصريين والعالميين، وتحدث الكثير عن فساتينها وإطلالتها الجذابة خلال المهرجان، التى تلقى إشادات كبيرة على مستوى التنظيم والأفلام المشاركة.



