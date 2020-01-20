شكرا لقرائتكم خبر عن "كايروكى" في جولة أوروبية لإحياء 3 حفلات خلال فبراير ومارس المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الغنائي كايروكي الخميس 10 فبراير المقبل إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائي بمدينة برلين، ومن المقررأن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة، وبعد ذلك ينتقل الفريق إلى فرنسا السبت 29 فبراير المقبل، لإحياء حفل غنائي آخر، كما يحيى الفريق حفل غنائي في لندن يوم الأحد الموافق 1مارس المقبل.

ومن المقررأن يقدم فريق كايروكي خلال الحفلات عددا من أشهر أغانيهم ، مثل "يا الميدان"، و"مطلوب زعيم"، و"صوت الحرية"، و"حلمى أنا"، و"يا ترى فاكر"، و"الشمس"، و"لو كان عندى"، وغيرها،

وطرح فريق "كايروكي " مؤخراً ألبومه الجديد في شهر مارس الماضي، وقد حمل اسم "أبناء البطة السودة"، وضم 8 أغنيات هما بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرا، وأنا الصوت، صورت جميعا على طريقة الفيديو كليب، مثل ألبومه الأخير "نقطة بيضا"

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ومن ناحية أخرى أعلن تامرهاشم عضو فريق كايروكي، أن الفريق يعمل هذه الأيام على الانتهاء من تسجيل عدد من أغنيات ألبومة الجديد، لطرحه خلال الفترة المقبلة، والألبوم يتضمن 10 أغنيات حتى الأن.

فريق "كايروكي" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أميرعيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج).