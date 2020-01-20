شكرا لقرائتكم خبر عن "غابت شمس عمري" كليب لنجلي شعبان عبد الرحيم إهداء لوالدهما الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم من تصوير كليب جديد، "غابت شمس عمري" اهداء لوالده المطرب الشعبى الراحل، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، وإخراج كامبا، وإنتاج مصطفي السويفي، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، حسبما أكد سيد شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365".

كان المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم قد رحل عن الحياة فى شهرديسمبر الماضى بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسى الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثى ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقى، بالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

Advertisements

شعبان فى الغناء الشعبى قدم عشرات الأغانى أشهرها "مواطن ومخبر وحرامى" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت فى اشتراكه فى عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامى".

شعبان عبد الرحيم ولد فى 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغنى لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمى اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".

يذكر أن آخر حفلات الراحل شعبان عبد الرحيم بموسم الرياض وظهر على كرسى متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، ومنظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسى أثناء الغناء.