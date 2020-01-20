خاص| لبني عبدالعزيز: كتبت مقالًا عن ماجدة.. وهذا سبب بكائي عليها في العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:
قالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، إن سبب حزنها وبكائها فى عزاء رفيقة عمرها الفنانة ماجدة الصباحى الذى أقيم أمس، هو حزنها الكبير على فراقها، وعدم تواصلهم في الفترة الأخيرة قبل الرحيل، لأن ماجدة لم تكن ترد على أي اتصالات هاتفية مؤخرًا.
وأضافت، الفنانة الكبيرة فى تصريحات خاصة لـ "مصراوى"،: "كتبت مقالًا فى جريدة الأهرام سينشر يوم الخميس المقبل، بعنوان (بنت صغيرة وأحلام كبيرة)، لأن الراحلة كانت بالفعل بنت صغيرة فى رقتها، ورغم ذلك اقتحمت عالم الفن الجبار، ونجحت خلاله، واستطاعت أن تقدم نجاحات كبيرة، وإنجازات وسط كبار العمالقة، وقد شاهدنا تألقها مثلا، في جميلة بو حريد".
واستطردت: "رغم أن الناس كانت قاسية جدًا فى نقدها، إلا أنها تجاوزت كل ذلك واستمرت ونجحت وتألقت، ليس فقط في التمثيل ولكن أيضا في الإنتاج والتوزيع".
وعلى حياتها الشخصية، وعلاقتها بزملائها من الفنانين، قالت الفنانة الكبيرة: "أنا شخصية منطوية، ولكن من أعز أصدقائي دلال عبدالعزيز، وسمير صبري، والنجمة نادية لطفي، والفنان الراحل جميل راتب، وأيضا الراحلة سناء جميل".
واختتمت لبني حديثها،: "أنا فعلًا بعيدة عن الشاشة منذ فترة طويلة، لأن معظم ما عرض علي كان دون المستوى، ولكنى موجودة بشكل غير مرئي من خلال عملى فى الإذاعة من خلال برامج خاصة بالأطفال".
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